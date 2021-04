UBS : Toutes les résolutions du directoire ont été approuvées

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'UBS ont approuvé jeudi l'ensemble des résolutions qui leur avaient été soumises par le directoire, annonce la banque privée suisse dans un communiqué.



L'assemblée générale tenue ce jour a autorisé le versement d'un dividende de 0,37 dollar par action, ainsi que le lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions pour la période 2021-2024, indique le groupe.



Au niveau de la gouvernance, le mandat du président du conseil d'administration, Axel Weber, a été prolongé d'un an, avec 92% des voix exprimées, tout comme ceux des administrateurs Jeremy Anderson (99%), William Dudley (99%), Reto Francioni (98,8%), Fred Hu (90%), Mark Hughes (99%), Nathalie Rachou (96,5%), Julie Richardson (94,9%), Dieter Wemmer (98,9%) et Jeanette Wong (98,7%).



La nomination de Claudia Böckstiegel et Patrick Firmenich en tant que nouveaux administrateurs a également été validée, avec plus de 99% des votes.



