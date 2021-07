UBS : Signe un partenariat stratégique avec La Baloise

(CercleFinance.com) - La Baloise et UBS prévoient de conclure un partenariat stratégique afin de proposer des solutions et prestations innovantes aux propriétaires immobiliers en Suisse.



' Le nouvel écosystème commun 'Home & Living' doit couvrir la chaîne de création de valeur selon les besoins des clients. Les plateformes déjà bien établies Atrium et key4 de l'UBS, les initiatives 'Home' de la Baloise, des participations déjà existantes et potentielles des deux entreprises ainsi que d'autres partenariats éventuels avec des tiers doivent en constituer la base ' indique le groupe.



En plus de la coopération déjà en place entre les deux entreprises dans le domaine du courtage hypothécaire pour les immeubles de placement, la Baloise souhaite également compléter son offre hypothécaire grâce à ce partenariat stratégique.



