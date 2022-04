UBS : Résultat net de 2,1 milliards au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - UBS a présenté ses résultats du premier trimestre 2022. Le bénéfice avant impôts s'est établi à 2 729 millions d'USD (+19% en glissement annuel) après la constitution nette de 18 millions d'USD de provisions pour pertes de crédit.



Le ratio charges/produits est passé à 70,7%, en baisse de 3,1 points de pourcentage en glissement annuel. Les produits et les charges d'exploitation ont augmenté de respectivement 8% et 4% en glissement annuel.



Le résultat net revenant aux actionnaires s'est élevé à 2 136 millions d'USD (+17% en glissement annuel), ce qui correspond à un résultat dilué par action de 0,61 USD.



Le rendement sur fonds propres CET1 a été de 19,0%. A la fin du trimestre sous revue, le ratio de fonds propres CET1 s'est établi à 14,3% (valeur cible: ~13%) et le ratio de levier CET1 de 4,16% (valeur cible: >3,7%).



' Nous avons racheté pour 1,7 milliard d'USD d'actions au premier trimestre 2022 et prévoyons d'en racheter pour quelque 5 milliards d'USD au total en 2022 ', précise Ralph Hamers, Groupe CEO.



' Nous sommes restés focalisés sur l'exécution de nos plans stratégiques, sur le maintien d'un environnement stable pour nos clients et sur la gestion des risques. Nos résultats solides témoignent de notre capacité à atteindre nos objectifs même dans le contexte actuel ', souligne-t-il.



