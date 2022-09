UBS : Renonce à l'acquisition de l'américain Wealthfront

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi avoir renoncé à faire l'acquisition de Wealthfront, un spécialiste américain de la gestion de fortune dont il avait annoncé le rachat en début d'année.



La banque privée suisse explique que cette décision, prise d'un 'commun accord' avec Wealthfront, ne l'empêche pas de vouloir continuer de se développer aux Etats-Unis, notamment en renforçant son offre dans le numérique.



Le gestionnaire de fortune avait officialisé en janvier dernier le rachat de cette plateforme 'fintech' pour 1,4 milliard de dollars avec l'objectif de rajeunir sa clientèle.



L'offre de Wealthfront se dirige principalement vers les segments des 'millennials' et de la génération Z, les tranches les plus jeunes de la population active, auxquelles elle met à disposition des outils automatisés de planification financière afin de les aider à mieux gérer leurs comptes et leurs portefeuilles.



La transaction devait être bouclée dans le courant du second semestre.



