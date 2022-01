UBS : Rachète Wealthfront pour rajeunir sa clientèle

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé hier soir avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de Wealthfront, un spécialiste américain de la gestion de fortune, une opération ayant pour but de rajeunir sa clientèle.



La banque privée suisse indique qu'elle va débourser quelque 1,4 milliard de dollars en cash pour mettre la main sur cette plateforme 'fintech', qui compte aujourd'hui plus de 470.000 clients aux Etats-Unis et qui revendique 27 milliards d'actifs sous gestion.



Dans un communiqué, UBS explique que Wealthfront aide ses clients à gérer facilement leurs comptes et leurs portefeuilles en mettant à leur disposition des outils automatisés pour la planification financière.



L'offre de Wealthfront se dirige principalement vers les segments des 'millennials' et de la génération Z, les tranches les plus jeunes de la population active qui représentent un marché potentiel de 130 millions de personnes rien qu'aux Etats-Unis.



La transaction devrait être bouclée dans le courant du second semestre.



