UBS : Performances inférieures aux attentes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - UBS a déçu les investisseurs mardi en dévoilant au titre de son premier trimestre des performances financières dans l'ensemble inférieures aux attentes.



Son résultat net revenant aux actionnaires s'est ainsi réduit de 52% à 1.029 millions de dollars, donnant un résultat dilué par action de 0,32 dollar, là où les analystes anticipaient en moyenne un profit de 1.709 millions.



Le groupe bancaire suisse explique que ses résultats ont été grevés par une provision de 665 millions de dollars liée à un litige concernant des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) aux Etats-Unis.



A la fin du trimestre, son ratio de fonds propres CET1 s'établissait à 13,9%, alors que le consensus visait 14,1%.



Dans son communiqué, UBS assure pourtant avoir maintenu une 'bonne dynamique' au niveau de sa clientèle en drainant un afflux net d'argent frais de 28 milliards de dollars au cours du trimestre dans sa branche de gestion de fortune.



Sur ce montant, sept milliards de dollars ont afflué au cours des dix derniers jours du mois de mars, dans le sillage de l'annonce de l'acquisition de Credit Suisse.



L'établissement se dit pleinement concentré sur l'opération, qui devrait selon lui être finalisée dans le courant du deuxième trimestre 2023.



Le groupe, qui souligne que les perspectives macroéconomiques restent 'incertaines', estime par ailleurs que les inquiétudes concernant la stabilité des banques sont toujours bel et bien là, même si elles se

sont atténuées.



Dans ces conditions, les niveaux d'activité de la clientèle devraient, d'après lui, rester limités au cours du deuxième trimestre.



UBS rapporte en outre avoir provisoirement suspendu ses rachats d'actions du fait du projet d'acquisition de Credit Suisse, tout en assurant qu'il prévoit de les reprendre 'dès que possible'.



Suite à toutes ces annonces, l'action UBS lâchait environ 3% mardi dans les premiers échanges, signant la plus forte baisse de l'indice SMI, après avoir débuté la séance sur des pertes de plus de 5%.



