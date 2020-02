UBS : Nomination d'un nouveau CEO

(CercleFinance.com) - Changement à la tête du groupe suisse UBS : Ralph Hamers, de la banque néerlandaise ING, a été nommé nouveau directeur général, et ce à compter du 1er novembre.



Afin d'assurer une 'transition en douceur du leadership', Hamers rejoindra UBS en tant que membre du directoire le 1er septembre.



'Ralph est le CEO idéal pour diriger notre entreprise dans son prochain chapitre, a ainsi estimé Axel Weber, président du conseil d'administration d'UBS. Banquier chevronné et respecté avec une expertise éprouvée dans la transformation numérique, Ralph a un palmarès impressionnant à la tête du Groupe ING depuis plus de six ans.'



Ralph Hamers succédera donc à Sergio Ermotti, CEO d'UBS depuis neuf ans.





