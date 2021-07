UBS : Les résultats dépassent les attentes, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - UBS a dégagé des résultats supérieurs aux attentes au cours du deuxième trimestre, une performance qui lui permettait de bondir de plus de 4% mardi matin à la Bourse de Zurich.



La banque privée suisse - premier grand établissement bancaire européen à publier ses comptes trimestriels - a généré un bénéfice net de deux milliards de dollars sur le trimestre écoulé, alors que les analystes n'attendaient qu'un profit de l'ordre de 1,4 milliard.



Le groupe de Zurich explique avoir bénéficié d'une amélioration de son ratio charges/produits, qui s'est tassé à 71,8%, soit une baisse de 4,1 points en glissement annuel.



Alors que ses produits d'exploitation ont bondi de 21%, ses charges, elles, n'ont progressé que de 10% en rythme annuel.



Cette bonne performance est également le fait de la solide contribution de ses activités de gestion de fortune (GWM), qui ont enregistré 25 milliards de dollars de nouveaux actifs nets au cours du trimestre, générant de confortables commissions dans toutes les régions.



UBS - qui a racheté pour 1,4 milliard de dollars d'actions dans le cadre de son programme de rachat d'actions au premier semestre - prévoit d'en racheter pour 600 millions de dollars au troisième trimestre.



Vers 9h45, l'action UBS grimpait de 4,5% à la Bourse de Zurich, plus forte hausse de l'indice suisse SMI, alors que l'indice regroupant les valeurs bancaires européennes avance de 1,2%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.