UBS : Les résultats de deuxième trimestre rassurent le marché

(CercleFinance.com) - Le titre UBS grimpe de près de 5% jeudi matin pour atteindre de nouveaux plus hauts en huit ans après des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu.



Ces résultats de deuxième trimestre, qui intègrent désormais les activités de Credit Suisse, font notamment apparaître un bénéfice net avant impôts de 29 milliards de dollars.



Le groupe bancaire précise que ce chiffre intègre 28,9 milliards de dollars de 'goodwill' négatif et 830 millions de dollars de coûts d'acquisition et d'intégration.



En excluant le goodwill, mais aussi les dépenses liées à l'intégration et les coûts d'acquisition, son bénéfice avant impôts ressort à 1,1 milliards de dollars.



UBS indique avoir maintenu sa solidité financière avec un rendement sur fonds propres 'CET1' de 14,4%, là où le consensus ne visait que 14,1%.



'UBS semble avancer rapidement dans le processus d'intégration et dans la réalisation des bienfaits de la fusion par rapport aux objectifs qu'il s'était initialement fixé', réagissent ce matin les analystes de RBC.



Si Credit Suisse SA accuse une perte avant impôts de 8,9 milliards de francs suisses au deuxième trimestre au sens des normes US GAAP, sa base de clients s'est stabilisée grâce à des afflux de dépôts nets de 18 milliards de dollars.



'Deux mois et demi après l'acquisition de Credit Suisse, nous travaillons d'arrache-pied pour mettre en oeuvre l'une des fusions bancaires les plus importantes et les plus complexes de l'histoire', a souligné Sergio P. Ermotti, le directeur général d'UBS.



'Nous nous attachons à regagner la confiance des clients, à réduire les coûts et à prendre les mesures nécessaires pour réaliser des économies d'échelle', a-t-il souligné.



Après une évaluation approfondie, le groupe a ainsi décidé d'opter pour une intégration complète de Credit Suisse (Suisse) SA, avec une fin de la fusion légale des entités prévue en 2024.



'Clairement, le groupe demeure en chantier à un horizon de court terme, mais nous pensons que ces résultats et ces annonces devraient renforcer la confiance du marché dans le dossier sur le moyen terme', estiment les analystes de Deutsche Bank, à l'achat sur le titre.



'Le fait que le groupe envisage de faire un point sur les rachats d'actions à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2023 laisse par ailleurs penser que ces rachats de titres pourraient reprendre plus vite que prévu', renchérit de son côté RBC.



Après avoir grimpé de 7% en tout début de séance, le titre affichait un gain de l'ordre de 5% vers 9h45.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.