UBS : Le titre surperforme, un analyste relève son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre UBS surperforme légèrement l'indice SMI de la Bourse de Zurich lundi matin suite à un relèvement de recommandation de Barclays, passé de 'sous-pondérer' à 'pondérer en ligne' sur la valeur.



Le broker britannique, qui relève par ailleurs son objectif de cours de 16,5 à 18 francs suisses, explique désormais préférer UBS au sein du compartiment des banques suisses, aux dépends de Credit Suisse.



Plus globalement, Barclays dit toutefois manifester sa préférence pour les banques du Royaume-Uni et de l'Europe continentale.



L'action de la banque privée helvétique cède actuellement 1,5%, contre un repli de l'ordre de 1,9% pour l'indice SMI.



