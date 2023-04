UBS : Le directeur des risques finalement reconduit

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi que Christian Bluhm avait accepté de prolonger son contrat de directeur des risques en vue de mener à bien l'intégration à venir de Credit Suisse.



Le membre du directoire, qui a accepté de poursuivre ses fonctions 'pour un avenir proche', revient ainsi sur sa démission annoncée fin 2022 afin de se concentrer sur ses activités dans la photographie et de reprendre des études.



Damian Vogel, qui devait le remplacer à compter du 1er mai, a quant à lui été nommé responsable du contrôle de risques en charge de l'intégration, un poste nouvellement créé qui le verra chapeauter la combinaison des approches des deux groupes en la matière.



Sergio P. Ermotti, récemment revenu à la direction générale d'UBS, s'est félicité de cette nouvelle configuration.



'Disposer de deux leaders aguerris et pleinement engagés en termes de gestion des risques va nous permettre d'être bien préparés dans un domaine qui s'annonce crucial pour notre futur succès', a-t-il souligné.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.