UBS : Lance un nouveau fond ETF avec BlackRock

(CercleFinance.com) - Le gestionnaire de fortune suisse UBS a annoncé son partenariat avec le gestionnaire d'actifs américain BlackRock pour le lancement d'un nouveau fond ETF (new exchange-traded fund).



L'ETF investissant dans une banque multilatérale de développement (MDB) sera proposé comme alternative aux investissements à revenu fixe traditionnels de haute qualité tels que les obligations d'État, a déclaré UBS.



La dette des MDB offre des cotes de crédit solides - souvent AAA -, une liquidité élevée et un rendement plus élevé que les bons du Trésor américain.

Ce lancement est la première collaboration d'UBS avec un gestionnaire de fonds externe sur un ETF obligataire de banque de développement.



Le fonds sera distribué en Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni.



