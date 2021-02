UBS : Karofsky seul responsable de la banque d'investissement

(CercleFinance.com) - Piero Novelli va se retirer de la coprésidence de la division banque d'investissement d'UBS, laissant à Robert Karofsky le soin de présider seul cette activité, a annoncé le groupe suisse.



Robert Karofsky a rejoint UBS en 2014, dirigeant le secteur des actions au niveau mondial. En 2018, il est devenu co-présidents, remodelant l'entreprise, se concentrant sur la croissance rentable et investissant dans la transformation numérique.



Sous leur mandat, l'activité a réalisé ses meilleurs résultats annuels depuis 2012, terminant l'année 2020 avec des rendements 'exceptionnels', a déclaré la banque privée.



Piero Novelli va se retirer du secteur bancaire pour poursuivre de nouvelles opportunités, notamment des postes de président non exécutif et des rôles dans l'enseignement universitaire de la finance et des affaires. Il va quitter son poste le 31 mars.



