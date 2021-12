UBS : En repli après la décision de la Cour d'appel de Paris

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin de près de 1% à la Bourse de Zurich après la décision de la Cour d'appel de Paris. UBS prend acte de cette décision.



UBS AG a été reconnue coupable de démarchage illicite et de blanchiment aggravé de fraude fiscale en lien avec les activités commerciales transfrontalières de la banque en France entre 2004 et 2012.



La Cour d'appel de Paris a prononcé une amende de 3,75 millions d'euros, contre 3,7 milliards d'euros en première instance.



Elle a en outre ordonné la confiscation d'un milliard d'euros. La Cour a également accordé à l'Etat français des dommages et intérêts à hauteur de 800 millions d'euros.



UBS (France) SA a été relaxée des accusations de complicité de blanchiment de fraude fiscale et a été reconnue coupable de complicité de démarchage illicite. La Cour a prononcé une amende de 1,875 millions d'euros.



' UBS va analyser attentivement la décision et va considérer toutes les options envisageables, y compris de se pourvoir en cassation ' indique le groupe.



