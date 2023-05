UBS : Direction remaniée avant l'intégration de Credit Suisse

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé mardi la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante en vue de préparer la fusion avec Credit Suisse, dont la finalisation est attendue dans les toutes prochaines semaines.



Selon ce schéma opérationnel, UBS Group chapeautera dans un premier temps les deux entités regroupées, UBS AG et Credit Suisse AG, qui conserveront chacune d'entre elles leurs filiales, succursales et clients.



Dans cette optique, ce sont le conseil d'administration et le comité de direction d'UBS Group qui assumeront la responsabilité de la gestion du groupe au niveau consolidé.



Il est prévu qu'Ulrich Körner, l'actuel directeur général de Credit Suisse, rejoigne la nouvelle équipe de direction, où il s'occupera notamment de la continuité opérationnelle de l'activité.



Autre changement notable, Todd Tuckner - le directeur financier de la branche de gestion de fortune - remplacera Sarah Youngwood en tant que directeur financier du groupe, celle-ci ayant décidé de quitter ses fonctions après la finalisation de la fusion.



A noter que c'est Michelle Bereaux - une cadre dirigeante ayant passé presque 23 ans chez UBS - qui occupera le poste stratégique de directrice de l'intégration.



Tous rapporteront à Sergio P. Ermotti, le directeur général d'UBS.



Cette refonte était accueillie sans effusion mardi à la Bourse de Zurich, où l'action UBS progressait de 0,5% dans les premiers échanges.



'Apporter de la visibilité quant aux prochaines étapes de l'intégration est une bonne chose, soulignent ce matin les analystes de Royal Bank of Canada, mais la complexité de l'opération signifie que le processus va prendre du temps'.



