UBS : Décision reportée dans l'amende de 4,5 milliards

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé lundi que la Cour d'appel de Paris avait prorogé son délibéré dans l'affaire de l'amende de 4,5 milliards d'euros qui lui avait été infligée il y a deux ans, la décision du tribunal étant désormais attendue le 13 décembre prochain.



En février 2019, le groupe bancaire suisse avait été condamné par la justice française à une amende de 3,7 milliards d'euros pour 'sollicitation illicite et blanchiment de recettes de fraudes fiscales'.



A cette somme étaient venus s'ajouter des dommages et intérêts de 800 millions.



Se déclarant en vif désaccord avec ce verdict, UBS avait contesté tout acte criminel dans ce dossier et considéré qu'il manquait 'de preuve et de méthodologie crédible pour le calcul de l'amende et des dommages'.



Le groupe avait alors décidé de faire appel de cette décision.



