UBS : De solides résultats en trompe-l'oeil

(CercleFinance.com) - UBS a dévoilé mardi des résultats de quatrième trimestre marqués par une hausse de 23%, plus forte que prévu, de son bénéfice net à 1,65 milliard de dollars.



A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un résultat de 1,28 milliard.



Les équipes de RBC font toutefois remarquer qu'en excluant les provisions pour litiges, le bénéfice net récurrent ressort à 1,71 milliard, un chiffre inférieur au consensus.



'Nous avons signé (...) un quatrième trimestre robuste, dans un contexte

macroéconomique et géopolitique difficile, confirmant ainsi la pertinence de notre stratégie', s'est toutefois félicité Ralph Hamers, le directeur général du groupe bancaire.



Il souligne que les fonds propres sont restés 'solides', avec un rendement sur fonds propres CET1 qui s'est établi à 14,7%.



Dans son communiqué, UBS explique débuter l'année 2023 en 'bonne posture' malgré des perspectives macroéconomiques encore incertaines et prévoit d'offrir à ses actionnaires un rendement du capital élevé.



Le groupe dit ainsi viser une évolution 'progressive' de son dividende et prévoit des rachats d'actions pour plus de cinq milliards de dollars en 2023, là où le consensus attendait 4,7 milliards.



A la Bourse de Zurich, le titre décrochait de 2,9% mardi matin suite à la parution de ces chiffres.



