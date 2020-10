UBS : Dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - UBS avance de près de 1% à Zurich, avec des propos favorables de la part de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 14,5 à 15,5 francs suisses sur le titre de l'établissement bancaire.



Le broker rappelle qu'UBS a dévoilé un profit avant impôts supérieur de plus 20% au consensus, tiré par la vigueur en marchés globaux et banque globale, ainsi que par des actifs sous gestion plus élevés et le contrôle des coûts en gestion de fortune globale.



'Nous nous attendons à ce que des actifs sous gestion plus élevés, un levier opérationnel positif et un redressement de l'activité des clients après les élections américaines contribuent ensemble à des consensus de résultats plus élevés', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.