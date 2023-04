UBS : Création d'une nouvelle offre en France

(CercleFinance.com) - UBS déploie son offre de service aux Family Offices en France en créant une équipe dédiée. Le groupe a nommé Emilie Jadat O'Shea et Cyril Zastawnik en tant que co-responsables de ce service dédié aux single Family Offices français.



Les Single Family Offices sont rapidement devenus une priorité dans le développement d'UBS en France.



' La division offre un point d'entrée unique à ses clients, leur permettant un accès combiné aux services de Banque d'Investissement et du Wealth Management. Au coeur de l'activité du groupe, l'équipe GFIW a une implantation globale. En Europe continentale, l'antenne française viendra compléter les équipes présentes en Allemagne, Angleterre, Italie et Luxembourg ' indique le groupe.



Xavier Bélis, CEO d'UBS (France) S.A., Branch Manager d'UBS Europe SE et COO pour la France, a déclaré : ' Une des forces du groupe UBS est l'amplitude de sa gamme de services. Nous couvrons en effet tant les besoins personnels (gestion de patrimoine, transmissions générationnelles des entreprises familiales, diversifications d'un portefeuille) que ceux professionnels (fusions et acquisitions, restructurations capitalistique et d'endettement, gestion d'actifs). '



