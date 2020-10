UBS : Collaboration de long terme avec Partners Group

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé vendredi le lancement d'un partenariat de long terme avec Partners Group, avec l'objectif de permettre à ses clients fortunés d'avoir accès à des marchés privés comme le 'private equity'.



Aux termes de l'accord, les clients d'UBS en Suisse, en Europe et en Asie pourront accéder à certains produits d'investissements proposés par Partners Group et présélectionnés par les équipes d'UBS.



Partners Group est une société de gestion de placement spécialisée dans les marchés privés, c'est-à-dire le 'private equity' (sociétés non-cotées en Bourse), l'immobilier privé, les infrastructures privées et la dette privée.



UBS dit viser une première capacité d'investissement annuelle comprise entre un et trois milliards de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.