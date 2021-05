UBS : Cession de parts dans Clearstream Fund Centre

(CercleFinance.com) - UBS a annoncé jeudi la cession à Deutsche Börse d'une participation de 48,8% au sein de sa filiale Clearstream Fund Centre pour un montant de l'ordre de 390 millions de francs suisses (environ 430 millions d'euros).



La plateforme de fonds Clearstream Fund Centre propose des services d'exécution et de maintenance centralisés, tels que la gestion des commissions de distribution ou le traitement des données pour les clients.



Clearstream Fund Centre revendique actuellement plus de 350 fournisseurs de fonds et 430 gestionnaires de fonds sur sa plateforme, ce qui représente un périmètre de 72.000 fonds d'investissement.



Dans son communiqué, UBS déclare s'attendre à enregistrer un gain d'environ 35 millions de dollars après impôts dans ses comptes de deuxième trimestre au titre de la transaction.



