UBS : Bien orienté après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - UBS gagne plus de 2% à Zurich, après la publication par l'établissement bancaire d'un profit avant impôt en hausse de 47% à 8,23 milliards de dollars, et ce malgré des charges pour pertes de crédit nettes de 694 millions.



Il revendique avoir atteint ou dépassé tous ses objectifs annuels, avec un rendement du capital CET1 de 17,6% (contre une fourchette cible de 12-15%) et un ratio coûts/revenus le plus bas depuis 2006, à 73% (contre une fourchette cible de 75-78%).



Fort d'un ratio CET1 de 13,8% en fin d'année, UBS a l'intention de proposer un dividende ordinaire de 0,37 dollar par action au titre de 2020, et de racheter pour jusqu'à 1,1 milliard de dollars d'actions au cours de son premier trimestre 2021.



