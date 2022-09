UBS : Augmente son dividende, le titre progresse

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS progressait ce mardi à la Bourse de Zurich après avoir fait part de son intention de mieux rémunérer ses actionnaires, notamment par le biais d'une augmentation de son dividende annuel.



La première banque helvète a annoncé ce matin qu'elle prévoyait de verser un dividende cumulé de 0,55 dollar par action ordinaire au titre de l'exercice 2022, soit une revalorisation de 10% par rapport aux 0,51 dollar versés en 2021.



Son conseil d'administration compte proposer cette résolution aux actionnaires du groupe à l'occasion de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra en 2023.



Parallèlement, UBS indique s'attendre à ce que ces rachats d'actions dépassent l'enveloppe de cinq milliards de dollars qui avait été initialement allouée pour l'exercice 2022.



Au 30 septembre dernier, l'établissement bancaire avait déjà consacré 4,1 milliards de dollars à ses acquisitions de titres.



UBS, qui dévoilera ses projets de rémunération des actionnaires pour 2023 à l'occasion de la publication de ses résultats de quatrième trimestre, assure qu'il a l'intention de poursuivre ses rachats d'actions et de faire progresser son dividende.



L'action UBS s'octroyait une hausse de plus de 1,4% dans les premiers échanges, signant l'une des plus fortes progressions du SMI, l'indice vedette de la Bourse de Zurich.



