UBS : Achève son plan de rachat d'actions sur trois ans

(CercleFinance.com) - La banque privée suisse UBS a terminé son plan de rachat d'actions sur trois ans, après avoir racheté près de 2 milliards de francs suisses d'actions depuis le début du programme en 2018.



Au total, l'UBS a racheté plus de 156,6 millions d'actions dans le cadre du programme, soit plus de 4 % de son capital social actuel.



Le gestionnaire de fortune a l'intention de proposer l'annulation des actions rachetées lors de sa prochaine assemblée générale annuelle, le 8 avril, une opération peu enthousiasmante pour les actionnaires.



La société a récemment lancé un nouveau programme de trois ans d'un montant maximum de 4 milliards de francs suisses, dont 1 milliard de dollars doit être exécuté d'ici la fin du premier trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.