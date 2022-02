UBS : 4ème trimestre meilleur que prévu, objectifs ambitieux

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - UBS soutient l'ensemble du secteur de la banque en Europe ce mardi après avoir dévoilé une performance meilleure qu'attendu au titre de son quatrième trimestre, ainsi que d'autres bonnes surprises.



L'établissement suisse a fait état ce matin d'un bénéfice net de 1,34 milliard de dollars sur les trois derniers mois de l'année, contre un profit de 1,64 milliard sur la même période de l'an passé.



Si ce résultat ressort en baisse d'une année sur l'autre, les analystes anticipaient un repli bien plus prononcé, avec un consensus établi à 860 millions.



La banque privée indique avoir inscrit dans ses comptes des provisions pour litiges de 740 millions de dollars (650 millions d'euros) au titre d'une pénalité liée à ses activités transfrontalières en France.



'UBS est en meilleure posture que jamais', a toutefois rassuré le directeur général du groupe, Ralph Hamers.



'Pour la deuxième année consécutive, nous avons atteint nos objectifs, gardé la maîtrise des coûts et enregistré de fortes performances dans

l'ensemble des régions et divisions', s'est-il réjoui.



Dans son communiqué, UBS indique s'être fixé de nouveaux objectifs 'ambitieux', avec notamment l'intention de proposer un dividende par action de 0,50 dollar au titre de l'exercice 2021.



Le groupe, qui a racheté pour 2,6 milliards de dollars de ses propres actions en 2021, prévoit d'en racheter encore pour cinq milliards de dollars en 2022, un montant bien supérieur aux attentes du marché.



Conséquence, le titre bondissait de presque 6% mardi dans les premiers échanges à la Bourse de Zurich, une dynamique qui profitait à l'indice bancaire européen, le STOXX Europe 600 Banks, qui s'appréciait de plus de 1,2% dans le même temps.



