Uber : Une activité record sur le mois de mars

(CercleFinance.com) - Uber Technologies est attendu en hausse lundi à la Bourse de New York après l'annonce d'un niveau de facturations record au titre du mois de mars.



Le géant américain des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) indique que sa branche de courses à la demande ('Mobility') a signé son meilleur mois depuis mars 2020, avec des facturations totales de plus de 30 milliards de dollars sur le mois écoulé.



L'activité de livraisons de repas à la demande ('Delivery') a quant à elle établi un plus haut historique avec un total de facturations de plus de 52 milliards de dollars en mars, soit un bond de 150% d'une année sur l'autre.



'Avec l'accroissement du taux de vaccination aux Etats-Unis, nous observons que la demande des consommateurs pour les services de 'Mobility' se redresse plus vite que la disponibilité des conducteurs et que la demande pour les services de livraisons 'Delivery' continue de dépasser la disponibilité des coursiers', explique Uber.



Le groupe de San Francisco - qui a récemment décidé d'améliorer les avantages proposés à ses chauffeurs et de requalifier ses chauffeurs au Royaume-Uni en tant que 'professionnels' (workers) - déclare toujours s'attendre à dégager une rentabilité opérationnelle record cette année.



