Uber : Porte son émission obligataire à 900 M$

(CercleFinance.com) - Le géant américain Uber a annoncé hier soir avoir réussi à proposer une offre de 900 millions de dollars dans le cadre de son émission obligataire.



Cette émission qui vient à échéance en 2025, porte sur un taux de 7,5% par an. Le produit de cette opération est destiné principalement au fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise, y compris les acquisitions potentielles, a déclaré la société basée à San Francisco.



Uber avait initialement prévu de faire une émission obligataire de 750 millions de dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer