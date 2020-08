Uber : Perte trimestrielle réduite, mais le titre souffre

(CercleFinance.com) - Uber a réduit de près d'un tiers sa perte trimestrielle grâce à une baisse de ses coûts, une bonne nouvelle qui ne permettait toutefois pas à ses titres de prendre de l'altitude vendredi à la Bourse de New York.



Sa perte nette pour les trois mois clos fin juin s'est limitée à 1,8 milliard de dollars, contre 5,2 milliards de dollars un an plus tôt, bien aidée par une baisse de plus de moitié de ses dépenses, passées de 8,6 à 3,8 milliards de dollars d'une année sur l'autre.



Les réservations brutes - une mesure très suivie des trajets opérés par le groupe californien - ont toutefois chuté de 35% sur un an, à 10,2 milliards de dollars, la forte progression de la branche de livraison de repas désormais renommée 'Delivery' (+113%) n'ayant pas compensé la chute brutale de l'activité VTC, désormais baptisée 'Mobility' (-73%).



'Il est clair qu'Uber va connaître des temps difficiles d'un point de vue de la demande durant l'année qui vient, puisqu'un grand nombre d'utilisateurs n'envisagent pas d'avoir recours à ses services tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé', s'inquiète un analyste.



D'autres observateurs estiment au contraire qu'Uber constitue le vecteur parfait pour jouer le scénario d'une reprise 'post-Covid'.



'Uber semble particulièrement bien positionné pour générer de la croissance et de la profitabilité sur le long terme', assure-t-on chez Canaccord Genuity.



Le broker canadien fait valoir que le titre a sous-performé le S&P 500 de presque 15% depuis le début de la pandémie et que sa valorisation est devenue 'plutôt raisonnable' aux niveaux actuels.



Un avis que ne semblent pas partager les investisseurs, puisque l'action Uber abandonnait près de 5% dans les premiers échanges vendredi sur le Nasdaq. L'action gagne néanmoins près de 17% depuis le début de l'année.



