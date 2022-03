Uber : Objectifs relevés pour le 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Dans un document adressé à la SEC, Uber Technologies indique relever ses perspectives pour le premier trimestre 2022, visant désormais un EBITDA ajusté entre 130 et 150 millions de dollars (et non plus entre 100 et 130 millions).



Le groupe d'applications mobiles pour mises en contact anticipe aussi une amélioration de son EBITDA ajusté en rythme séquentiel (c'est-à-dire par rapport aux trois derniers mois de 2021) à la fois pour son segment mobilité et pour son segment livraisons.



Uber explique que la demande en mobilité s'est améliorée significativement au cours du mois dernier, avec des réservations brutes à 95% de leur niveau de février 2021, et que le rythme annualisé de réservations brutes en livraisons a atteint un plus haut historique en février.



