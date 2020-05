Uber : Les investisseurs voient le bon côté des choses

(CercleFinance.com) - Le géant américain Uber Technologies grimpe de 5% vendredi matin à la Bourse de New York dans le sillage de résultats trimestriels jugés meilleurs que prévu.



Le groupe basé à San Francisco a fait état hier soir d'une perte nette de 2,9 milliards de dollars au titre du premier trimestre due à une dépréciation de 2,1 milliards passée sur des investissements minoritaires.



Son chiffre d'affaires sur la période a augmenté de 18% à 3,26 milliards de dollars, contre 3,22 milliards attendus.



La société a précisé que le nombre mensuel d'utilisateurs actifs de sa plateforme avait progressé de 11% pour atteindre 103 millions dans le monde au cours du trimestre, contre 93 millions un an plus tôt.



Si son activité principale de service de voiture de transport avec chauffeur (VTC) a évidemment pâti de l'épidémie de coronavirus, les investisseurs veulent surtout retenir le bon côté des choses, à commencer par la progression de son activité de livraison de nourriture Uber Eats.



La plateforme de livraisons de repas à domicile vu son chiffre d'affaires plus que doubler au cours du trimestre, à 527 millions de dollars.



'Cette activité vient sauver la mise d'Uber, beaucoup de consommateurs considérant Eats comme leur principal moyen de s'alimenter en cette période de confinement mondial', explique Wedbush.



Le courtier américain, qui affiche une opinion 'surperformance' sur la valeur, relève en conséquence son objectif de cours de 30 à 38 dollars.



D'autres analystes mettent en évidence les efforts entrepris par le groupe afin de réduire ses coûts, notamment en supprimant des effectifs ou en se désengageant de certains marchés, autant de mesures qui devraient lui permettre d'économiser plus d'un milliard de dollars en base annuelle.



