Uber : Le titre monte, Jefferies initie son suivi à 'achat'

(CercleFinance.com) - L'action Uber s'échange en forte hausse lundi matin à la Bourse de New York, portée par une note de Jefferies, qui souligne le gigantesque potentiel de marché dont dispose le groupe de San Francisco.



Dans une note de recherche, Jefferies révèle que les deux principaux marchés d'Uber, les courses VTC et la livraison de repas à domicile, sont chacun estimés autour de 1.000 milliards de dollars.



Sachant que le taux de pénétration de ces deux secteurs n'atteint pour l'instant que 5%, Uber dispose, d'après Jefferies, d'une 'longue trajectoire de croissance'.



Au vu de la diversité de l'offre du groupe et de son implantation géographique, le broker estime que la société est en mesure d'étendre son marché adressable total (TAM) tout en accentuant ses ventes croisées et en limitant son exposition à la conjoncture économique.



Tout cela alors que la valorisation du titre semble intégrer une perspective de révision à la baisse des prévisions de résultats du marché, fait remarquer le courtier.



Dans ce contexte Jefferies initie la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 38 dollars.



Vers 10h00 (heure de New York), le titre progressait de 4,2%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.