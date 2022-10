Uber : La régie publicitaire est maintenant lancée

(CercleFinance.com) - Uber Technologies a officialisé mercredi le lancement de sa propre régie publicitaire, une initiative destinée à monétiser sa gigantesque base de données qui comporte quelque 122 millions d'utilisateurs mensuels.



Dans un communiqué, le groupe de technologies explique que le temps d'exposition des utilisateurs de VTC à ses spots audio a été, durant de premiers essais, de l'ordre de deux minutes en moyenne, soit une durée entre deux et six fois plus importante que pour d'autres types de contenus.



Uber précise qu'il ne compte pas se borner à diffuser de la publicité dans les véhicules de ses chauffeurs, mais également faire parvenir des liens commerciaux aux clients d'Uber Eats, son service de livraison de repas à domicile.



Ce vecteur a récemment été privilégié par la chaîne de hamburgers Shake Shack, fait valoir le groupe de San Francisco, qui dévoile aussi d'autres mesures, telles que l'envoi de courriels sponsorisés.



Au total, ce sont une quarantaine de marques de premier plan, dont NBCUniversal, Heineken et le studio de cinéma United Artists, qui ont rejoint le programme baptisé 'Journey Ads', précise la société.



Toutes ces initiatives découlent de la mise en place de l'équipe publicitaire constituée cette année par Uber autour de Mark Grether, un ancien d'Amazon Advertising.



opyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.