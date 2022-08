Uber : Double son chiffre d'affaires au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Uber publie un chiffre d'affaires de 8 Mds$ au titre du 2e trimestre 2022, un chiffre en hausse de 111% à changes constants par rapport à la même période un an plus tôt (3,9 Mds$).



L'activité est portée par une hausse de 21% du nombre d'utilisateurs actifs dans le mois, ce chiffre étant passé de 101 à 122 millions entre la 2e trimestre 2021 et le 2e trimestre 2022.



Logiquement, le nombre de courses effectuées ce trimestre est lui-aussi en hausse et atteint 1,87 milliard, contre 1,51 milliard douze mois plus tôt.



Dans ce contexte, Uber enregistre un EBITDA ajusté de 364 M$, contre une perte de 509 M$ au 2e trimestre 2021, un chiffre qui est aussi largement supérieur aux prévisions d'Uber qui visait un EBITDA ajusté compris entre 240 et 270 M$.



Selon Wedbush, ces chiffres témoignent de la capacité d'Uber à générer des bénéfices malgré les pressions inflationnistes et les pénuries de chauffeurs qui affectent certaines villes.



La société enregistre néanmoins une perte de 2,6 Mds$ au 2e trimestre 2022, contre un gain de 1,14 Md$ un an plus tôt. La perte est imputable à hauteur de 1,7 Md$ à des investissements d'Uber, précise la société.



Pour le 3e trimestre, Uber cible un EBITDA ajusté compris entre 440 et 470 M$.



