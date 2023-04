Uber : Dans le vert avec l'aide d'un broker

(CercleFinance.com) - Uber Technologies gagne 1% en début de séance à Wall Street, aidé par des propos favorables de Jefferies qui intègre le titre, déjà recommandé à 'achat', à ses valeurs favorites ('top picks'), tout en rehaussant son objectif de cours de 47 à 49 dollars.



Le broker voit pour la plateforme de mise en contact 'un chemin vers un EBITDA supérieur au consensus, soutenu par une croissance plus rapide des réservations dans les activités connaissant les marges les plus élevées (mobilité et publicité)'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.