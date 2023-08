Uber : Bénéficiaire à tous les niveaux au deuxième trimestre

(CercleFinance.com) - Uber a annoncé mardi avoir dégagé des bénéfices au cours du deuxième trimestre, aussi bien au niveau opérationnel qu'en termes nets, une performance saluée par un bond de plus de 4% de son titre dans les échanges d'avant-Bourse à Wall Street.



Le groupe californien, spécialisé dans les VTC et la livraison de repas, a publié un profit opérationnel de 326 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre une perte de 713 millions de dollars un an plus tôt.



Le résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté a lui plus que doublé pour atteindre 916 millions d'euros, au-dessus des attentes pour le huitième trimestre d'affilée.



Le trimestre s'est soldé en outre par un bénéfice net ressort à 394 millions de dollars, à comparer avec une perte nette de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022.



Très surveillé par les investisseurs, le flux de trésorerie disponible - c'est-à-dire sa sa capacité à générer du 'cash' - s'est établi à 1,14 milliard de dollars, contre seulement 382 millions de dollars un an auparavant.



Pour le troisième trimestre, Uber a déclaré viser un Ebitda ajusté entre 975 et 1.025 millions de dollars, un objectif là encore supérieur au consensus qui vise actuellement 950 millions de dollars.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.