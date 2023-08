Tyson Foods : Plongeon du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie un BPA ajusté de 15 cents au titre de son troisième trimestre comptable, à comparer à 1,94 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle ajustée passée de 7,4% à 1,4% d'une année sur l'autre.



Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande a vu ses ventes baisser de 2,6% à un peu plus de 13,1 milliards de dollars, en raison d'une diminution des prix de vente moyens alors que les volumes sont restés quasiment stables.



Malgré l'annonce de la fermeture de quatre installations de poulet qui devrait réduire ses coûts et améliorer l'utilisation de ses capacités, Tyson confirme prévoir 53 à 54 milliards de dollars de ventes pour l'exercice en cours.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.