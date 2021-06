Tyson Foods : Nouveau directeur général

(CercleFinance.com) - Tyson Foods annonce que son directeur opérationnel (COO) Donnie King a été nommé directeur général (CEO) avec effet immédiat, succédant à Dean Banks qui quitte l'entreprise et son conseil d'administration pour des raisons personnelles.



'Donnie King cumule plus de 36 années d'expérience dans le domaine des protéines, ayant occupé des positions dirigeantes variées portant sur pratiquement toutes les facettes de l'entreprise', souligne le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande.



