Tyson Foods : Hausse de moitié du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Tyson Foods affiche au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de moitié à 1,81 dollar, alors qu'il était attendu globalement stable par le marché, pour une marge opérationnelle ajustée de 9% contre 6,3% un an auparavant.



Les revenus du groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande ont augmenté de 5,3% à près de 11,5 milliards de dollars, grâce à un bond de 5,9% des volumes qui a largement compensé un repli de 0,6% du prix de vente moyen.



Ainsi sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Tyson Foods revendique un BPA ajusté en hausse de 3% à 5,64 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 7,4% et des revenus en progression de 1,8% à 43,2 milliards.



