Tyson Foods : Hausse de 48% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods affiche au titre de son premier trimestre comptable, un BPA ajusté en progression de 48% à 2,87 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 11,1%, contre 9,5% un an auparavant.



Ses revenus ont augmenté de 23,6% à un peu plus de 12,9 milliards de dollars, avec une quasi-stagnation des volumes, mais une augmentation de près de 20% des prix de ventes moyens, tirée en particulier par l'activité boeuf.



'Notre performance reflète la résilience de notre portefeuille multi-protéines, même avec une volatilité continue sur le marché', commente son PDG Donnie King, qui met aussi en avant les mesures prises pour améliorer la productivité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.