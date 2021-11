Tyson Foods : Hausse de 35% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire spécialisé dans la viande Tyson Foods affiche au titre de son quatrième trimestre comptable, un BPA ajusté en progression de 35% à 2,30 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 9%.



Ses revenus ont augmenté de 11,8% à un peu plus de 12,8 milliards de dollars, la contraction de 10,7% des volumes vendus ayant été largement compensée par une augmentation de 22,5% des prix de ventes moyens, en particulier pour le boeuf et le porc.



'Alors que nous travaillons à répondre à la demande mondiale croissante, nous entamons l'exercice 2022 avec une grande dynamique et nous nous engageons à générer de solides rendements pour les actionnaires à l'avenir', déclare le PDG Donnie King.



