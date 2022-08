Tyson Foods : Baisse de 28% du BPA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Tyson Foods publie au titre de son troisième trimestre 2021-22, un BPA ajusté en repli de 28% à 1,94 dollar, avec une marge opérationnelle ajustée de 7,4% pour des revenus en croissance de 8,1% à 13,5 milliards.



'Nous avons obtenu de solides résultats au cours du troisième trimestre, en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle et la gestion agressive des coûts', explique Donnie King, le CEO du groupe agroalimentaire, qui souligne le redressement de l'activité poulet.



'Nous avons maintenu une croissance à deux chiffres des ventes et des bénéfices depuis le début de l'année et nous avons progressé vers notre objectif de réaliser plus d'un milliard de dollars d'économies de productivité récurrentes d'ici la fin de l'exercice 2024', poursuit-il.



