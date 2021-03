Tullow Oil : Entouré après un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Tullow Oil bondit de plus de 6% à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez Morgan Stanley de 'pondérer en ligne' à surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 38 à 75 pence sur l'action du groupe pétrolier.



'La décision de l'OPEP de maintenir le marché du pétrole plus restreint plus longtemps renforce notre conviction d'un baril de Brent à 70 dollars ou plus en 2021', explique le broker dans le résumé d'une note sectorielle.



