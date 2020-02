Tullow Oil : Échec d'un puits d'exploration au Pérou

(CercleFinance.com) - Tullow Oil chute de près de 5% à Londres, après l'annonce par la société pétrolière que le puits d'exploration Marina-1, creusé au large des côtes péruviennes, 'n'a pas rencontré d'hydrocarbures significatifs'.



'Le navire de forage Stena Forth a creusé le puits Marina-1 à une profondeur totale de 3.022 mètres dans 362 mètres d'eau', rappelle la compagnie, ajoutant que le puits en question sera bouché et abandonné.



Marina-1 était opéré par Karoon Energy, via sa filiale KEI (Peru Z‐38) Sucursal del Peru, avec un intérêt de 40%, tandis que Tullow Oil et Pitkin Petroleum possédaient des intérêts respectifs de 35% et de 25%.



