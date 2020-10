TUI : Un nouveau directeur financier au 1er janvier

(CercleFinance.com) - Le groupe de voyage allemand TUI annonce le départ de sa directrice financière Birgit Conix à la fin de l'année.

Sebastian Ebel, jusqu'alors directeur général Hotels & Resorts, croisières et expériences de voyage, lui succèdera à compter du 1er janvier.



TUI indique aussi que Peter Krueger sera nommé membre du directoire à compter de 2021. Il sera en charge des fusions et acquisitions, de la stratégie du groupe, des co-entreprises hôtelières, des croisières et des compagnies aériennes.



Par ailleurs, dans un communiqué séparé, TUI a déclaré que son programme de rachat d'actions était désormais achevé. Les 150 920 actions propres achetées seront désormais transférées aux salariés participant au plan d'actionnariat.



Les actions TUI cotées à Londres ont chuté de plus de 5% à la nouvelle.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.