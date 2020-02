TUI : Se dit plus optimiste pour son exercice 2019-2020

(CercleFinance.com) - Le groupe allemand TUI s'est dit optimiste pour son exercice 2019/2020, les tendances en matière de réservation étant notamment portées par les performances au Royaume-Uni.



L'EBITA sous-jacent de TUI AG au premier trimestre a ainsi atteint 111,5 millions d'euros, contre 27,2 millions un an plus tôt. En conséquence, sa perte nette pour la période s'est rétrécie à 105,5 millions d'euros, contre 112,1 millions d'euros l'année précédente.



Si les fortes tendances commerciales actuelles se poursuivent, TUI s'attend à une augmentation dans le haut d'une plage à un chiffre de ses revenus au cours de l'exercice en cours, en hausse par rapport aux prévisions précédentes d'une croissance en pourcentage à un chiffre 'moyenne à élevée'.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Votre avis Message : Envoyer