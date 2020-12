TUI : Sanctionné après un nouveau paquet de financement

(CercleFinance.com) - TUI lâche 6% à Francfort, sanctionné après l'annonce par le groupe de tourisme d'un nouveau paquet de financement de 1,8 milliard d'euros, comportant une augmentation de capital de l'ordre de 500 millions et un prêt convertible en actions de 420 millions.



Cet accord conclu mercredi soir avec des investisseurs privés, des banques et le gouvernement fédéral allemand doit ainsi apporter au groupe en difficultés, une liquidité suffisante dans l'environnement de marché actuel.



'Le paquet de financement additionnel devrait permettre à TUI de durer jusqu'à l'été prochain, moment où l'on espère observer une reprise de l'activité constructive', commente AlphaValue, qui maintient toutefois son opinion 'vente' sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.