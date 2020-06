TUI : Reprise partielle du programme d'été

(CercleFinance.com) - Le voyagiste TUI a annoncé mardi qu'il avait partiellement repris son programme d'été du fait de la levée progressive des restrictions de circulation en Europe.



Le groupe de tourisme basé à Hanovre précise qu'il propose pour l'instant un nombre limité de destinations, dont l'Espagne, la Grèce, Chypre et l'Italie à ses clients allemands, belges, néerlandais et suisses.



Les réservations à partir des marchés britannique et nordiques devraient, elles, rouvrir d'ici à la fin de l'été.



Sur la base de ses estimations actuelles, TUI prévoit d'exploiter environ 30% des capacités qui prévalaient avant la crise.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action s'envolait de plus de 6% après ces annonces.



