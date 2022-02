TUI : Recule en Bourse malgré un trimestre meilleur que prévu

(CercleFinance.com) - TUI, le premier voyagiste européen, a fait état mardi de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, à la faveur d'une amélioration de ses tendances de réservations.



Le groupe allemand a fait état d'une perte opérationnelle (Ebitda) réduite à 55,5 millions d'euros pour le trimestre écoulé, le premier de son exercice fiscal décalé, contre -474,8 millions d'euros un an plus tôt.



Les analystes attendaient une perte trimestrielle plus prononcée.



Ses revenus ressortent quant à eux à 2,37 milliards d'euros, là encore légèrement au-dessus des attentes, ce qui correspond à une multiplication par cinq du niveau d'activité par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Malgré l'impact d'Omicron, le groupe de tourisme s'est dit confiant pour ses réservations de la saison estivale, qui représentent déjà 72% de celles enregistrées lors de l'été 2019, soit avant la crise sanitaire.



Sur le trimestre écoulé, TUI dit avoir exploité 67% de ses capacités du premier trimestre 2019.



Enfin, la trésorerie disponible du groupe s'établit aujourd'hui à 3,3 milliards d'euros, contre 3,4 milliards fin septembre, ce qui montre une consommation de trésorerie ('cash burn') plutôt maîtrisée.



Malgré ces annonces, le titre TUI perdait 3,7% mardi à la Bourse de Londres, pourtant en hausse de 0,5%, tandis que l'indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, grimpait lui de 3%.



'Il est clair que l'activité reste fragile', tempèrent ce matin les analystes d'Oddo BHF dans une note de réaction, soulignant que le processus de désendettement va nécessairement passer par une reprise significative de l'activité sur la saison estivale à venir.



