TUI : Réalise une perte importante pour son exercice 2020

(CercleFinance.com) - La société allemande de tourisme TUI a déclaré avoir subi une perte importante pour son exercice financier 2020, en raison de la série de restrictions de voyage résultant de la pandémie de Covid-19.



La plus grande société de voyage d'Europe a déclaré que sa perte nette a dépassé 3,1 milliards d'euros au cours de la période de douze mois se terminant le 30 septembre, contre un bénéfice de 691 millions d'euros un an plus tôt.



La société basée à Hanovre a enregistré une chute de 58% de son chiffre d'affaires, à moins de 8 milliards d'euros, alors que le nombre de ses clients est tombé à 8,1 millions, soit une baisse de 62% par rapport à l'année précédente.



TUI - qui a quand même réussi à réduire ses coûts fixes de plus de 70% pendant le lockdown - a déclaré qu'elle ne prévoyait d'exploiter que 20% de ses capacités pendant la saison d'hiver 2020/21.



Dans le même temps, le groupe touristique prévoit toujours d'exploiter une capacité de 80% à l'été 2021.



