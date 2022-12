TUI : Prudence face au contexte du marché, le titre recule

(CercleFinance.com) - TUI a dévoilé jeudi des résultats en forte hausse au titre de son exercice 2021/2022, mais jugé que la conjoncture économique actuelle appelait à une certaine prudence.



Le géant allemand du tourisme explique avoir bénéficié d'une 'solide' saison estivale, avec l'accueil d'un total de 13,7 millions de clients, ce qui lui a permis de dégager des résultats positifs dans toutes ses divisions.



Sur le seul quatrième trimestre, le voyagiste a généré un chiffre d'affaires de plus de 7,6 milliards d'euros, contre 3,4 milliards d'euros un an auparavant.



Sur l'ensemble de l'exercice, son chiffre d'affaires plus que quadruplé, à 16,5 milliards d'euros pour un bénéfice courant avant intérêts et impôts (Ebit) de 409 millions d'euros, à comparer avec un consensus de 400 millions d'euros et une perte de 2,1 milliards d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Dans son communiqué, le groupe - qui propose des croisières et des séjours en hôtels - a dit s'attendre à un exercice 2022/2023 'solide', tout en se disant vigilant sur les facteurs de marché externes.



A ce titre, TUI a fait état de réservations 'stables' pour sa saison d'hiver 2022/2023.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action TUI cédait 6,6% en fin de matinée suite à cette publication.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.